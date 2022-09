Ist die Brennstoffzelle der Heizungstyp der Zukunft?

Plus Der Einbau einer Brennstoffzellen-Heizung ist in vielen Gebäuden möglich. Doch die Nachfrage ist aktuell begrenzt. Aber viele Experten sehen großes Zukunftspotenzial.

Vor zwei Jahren hat Stefan Stegerwald im Keller seines Hauses die erste Brennstoffzelle eingebaut. Der 38-jährige ist Elektromeister sowie Gas-, Wasser- und Heizungsbaumeister und hat eine Firma im unterfränkischen Lohr zwischen Würzburg und Aschaffenburg, die sich um Haustechnik kümmert. Mit seiner Firma Stegerwald Haustechnik hat er seitdem sieben weitere Brennstoffzellen bei Kundinnen und Kunden installiert. Stegerwald ist der Ansicht, dass Wasserstoff-Brennstoffzellen die Zukunft sind.