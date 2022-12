Im Alter noch sein Haus energetisch modernisieren?

Plus Gerade Menschen jenseits der 70 fragen sich, wie viel Geld und Energie sie in ihre Immobilie stecken sollen. Mit welchen Fragen sie zu einer Entscheidung kommen.

Die extrem hohen Preise für Gas und Öl haben vielen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern die Augen geöffnet. Der Heizenergieverbrauch muss drastisch gesenkt werden, um von Preissteigerungen unabhängiger zu werden. Doch es kostet viel Geld, die Fassade zu dämmen, die zugigen Fenster auszutauschen oder eine neue effizientere Heizung einzubauen. Gerade Menschen jenseits der 70 fragen sich, wie viel Geld und Energie sie in ihre Immobilie stecken sollen oder ob sie aufwändige Modernisierungsmaßnahmen nicht lieber gleich den Erben überlassen.