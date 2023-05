Energie-Kolumne

Sind Solardachziegel eine Alternative zur Photovoltaik-Anlage?

Plus Optisch unterscheiden sich Solardachziegel kaum mehr von einem normalen Ziegel. Wie die neuen Produkte im Vergleich zu einer klassischen Photovoltaik-Anlage zu bewerten sind.

Von Martin Sambale

Auf dem Hausdach selbst Strom zu produzieren, lohnt sich in aller Regel und bringt die Energiewende voran. Doch manche Hausbesitzerinnen oder Hausbesitzer tun sich schwer damit, die dafür nötigen Photovoltaik-Module auf ihren Dächern zu montieren – sei es aus optischen Gründen oder weil die Dachfläche wegen mehrerer Dachfenster "zerstückelt“ und die großen Module daher nur schwer unterzubringen sind. Bei alten Gebäuden können zudem Denkmalschutzauflagen zum Problem werden – auch wenn die Pläne der Bayerischen Staatsregierung künftig einen erleichterten Bau von Photovoltaik-Modulen auf denkmalgeschützten Dächern vorsehen.

Es gibt eine Alternative zu den klassischen Photovoltaik-Paneelen: Solardachziegel. Mehrere Hersteller bieten inzwischen Solardachziegel in vielen verschiedenen Formen an. Solardachziegel unterscheiden sich dabei optisch kaum von normalen Ziegeln. Die Spezialziegel haben Vertiefungen, in denen die Solarzellen eingesetzt werden. Oder es handelt sich um Produkte etwa aus Quarzglas, bei denen die Solarzellen den Ziegel bilden. Sie sind auch in unterschiedlichen Farben erhältlich – schwarz, grau oder auch ziegelfarben. Entweder werden einzelne Bereiche oder das komplette Dach mit den Solardachziegeln eingedeckt.

