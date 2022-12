Strom- und Wärmekosten: Wie Sportvereine Energie sparen können

Wer sich bewegt, dem wird es warm. Doch hohe Strom- und Wärmekosten machen den Betrieb von Sportstätten zur Herausforderung. Es gibt auch kreative Sparmöglichkeiten.

Sich regelmäßig zu bewegen, ist gut für den Körper und macht auch den Kopf frei. Die vielen Sportvereine spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Doch nach zwei Jahren Corona-Pandemie steht der Breitensport vor der nächsten Herausforderung: die Energiekrise. Auch die Sportvereine und ihre Mitglieder sind dazu angehalten, sparsam mit Strom und Heizenergie umzugehen und die Kommunen dabei zu unterstützen.

Bei Indoor-Sportarten fängt das mit der Raumtemperatur in den Hallen an. Deren Volumen ist groß, sodass man hier durch eine Absenkung der Raumtemperatur einen großen Effekt erzielt. 17 Grad Celsius reichen in der Regel aus – schließlich bewegt man sich ja in der Sporthalle. Nennenswerte Einspareffekte lassen sich auch durch eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sowie die Optimierung der Steuerung erzielen. So wird ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems dringend empfohlen.

Alte Lampen und Flutlicht lassen Stromkosten steigen

Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Beleuchtung. Leider sind viele Hallen immer noch nicht mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln ausgestattet. Das gilt übrigens auch für Flutlichtanlagen von Sportanlagen unter freiem Himmel. Durch die Umstellung auf moderne LED-Leuchtmittel lässt sich hier der Stromverbrauch ebenfalls deutlich senken. Und dazu gibt es für die Umstellung des Flutlichts auf LED vom Staat und vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) attraktive Zuschüsse, die bis zu 80 Prozent der Investitionskosten abdecken.

Zudem darf beim Energieverbrauch das Thema Lüften nicht unterschätzt werden. Die meisten Hallen werden inzwischen nicht mehr über die Fenster, sondern mittels Lüftungsanlagen mit Frischluft versorgt. Hier sollte die Steuerung an die Hallenbelegung angepasst werden – was leider häufig nicht der Fall ist. Viele Lüftungsanlagen sind von acht Uhr bis 22 Uhr in Dauerbetrieb – egal, ob die Halle benutzt wird oder nicht. Perfekt hinsichtlich eines bedarfsgerechten Betriebs sind Lüftungsanlagen mit Temperatur- und CO 2 -Sensoren.

Danach kürzer duschen - Fahrgemeinschaften zum Sport bilden

Wer Sport treibt, kommt ins Schwitzen und freut sich anschließend auf eine warme Dusche. Das Temperaturniveau bei der Warmwasserbereitung deutlich zu senken, ist allerdings nicht der optimale Weg. Dann können sich vermehrt Legionellen in den Wasserleitungen bilden. Vielmehr sollten die Freizeitsportler von Vereinsseite dazu animiert werden, kürzer zu duschen. Die Erfahrung zeigt, dass man generell dazu neigt, außer Haus länger unter der Dusche zu stehen. Für Hotels gibt es bereits Belege dafür.

Auch auf dem Weg zum Sport kann jede Menge Energie eingespart werden – indem man idealerweise zu Fuß oder mit dem Rad kommt oder den öffentlichen Personennahverkehr nutzt. Geht es tatsächlich nicht ohne Auto, sollte man zumindest Fahrgemeinschaften bilden.

Allgäu: Wettkampfgemeinschaften sparen Energie ein

Hilfreich können in diesem Zusammenhang auch Trainings- und Wettkampfgemeinschaften sein, wie sie beispielsweise im Allgäu existieren. Dabei gibt es für die Vereine von ProSport Allgäu/Kleinwalsertal und vom Allgäuer Skiverband sogar eine finanzielle Unterstützung. Im Nachwuchsbereich trägt das Früchte: Dank der Zusammenarbeit einzelner Vereine werden Autokilometer eingespart, weil aufgrund gemeinsamer Fahrten in Kleinbussen zu den Wettkampf- oder Trainingsorten weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Und auch durch die gleichzeitige Benutzung von Trainingsstätten lässt sich Energie einsparen – wenn abends zwei Langlaufteams gemeinsam auf einer Flutlichtloipe trainieren. Der Deutsche Olympische Sportbund rät generell zur Zusammenlegung von Trainingseinheiten – zum Beispiel in Form einer Platzteilung bei Ballsportarten.

Übrigens: Einsparpotenziale findet man häufig auch in den Vereinsheimen. Nicht selten sind dort alte Kühlschränke oder Gefriertruhen im Einsatz, die richtig viel Strom ziehen.

Der Autor: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!.