Warum ein moderner Stromzähler so wichtig für die Energiewende ist

Intelligente Messsysteme werden für Haushalte zentral. Alles wird vernetzt. Das sorgt dafür, dass Haushalte den günstigsten Strom auf dem Markt beziehen können.

Derzeit findet man in vielen deutschen Kellern noch Ferraris – keine roten und keine mit vier Rädern, sondern schwarze und mit nur einem sich drehenden Rädchen in der Mitte. Gemeint sind die alten Ferraris-Stromzähler, benannt nach dem italienischen Ingenieur und Physiker Galileo Ferraris. Bis spätestens 2032 sollen digitale Messegeräte flächendeckend die alten Zähler ersetzen.

In einigen Kellern hängen inzwischen schon „moderne Messeinrichtungen“, wie die kleinen grauen Kästen im Fachjargon heißen, an der Wand. Nach Eingabe einer PIN (Datenschutz) lassen sich die tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Nutzungsdaten ablesen. Die neuen Stromzähler veranschaulichen den Energieverbrauch damit schon deutlich besser als die alten Ferraris-Zähler. Damit ergibt sich die Möglichkeit Verbrauchsspitzen zu erkennen und zu minimieren. Mitunter kann der digitale Zähler mit einer Schnittstelle nachgerüstet werden, um ihn in die Smart-Home-Anwendungen einbinden zu können.

Vom Stromzähler zum Smart Meter

Aber die Entwicklung wird noch weitergehen. Mit einer Kommunikationseinheit werden sie zum „intelligenten Messystem“, sprich, Smart Meter. Dann kann der Zähler nicht nur den aktuellen Stromverbrauch messen, sondern die Daten auch weiterleiten – zum Netzbetreiber, aber auch auf den PC oder das Smartphone der Verbraucherin oder des Verbrauchers.

Die intelligenten Messsysteme werden eine wichtige Rolle für das Gelingen der Energiewende spielen. Wegen der schwankenden Strommenge, die aus der Windkraft und Sonnenenergie gewonnen wird, sollen auch die Preise für den Strom je nach Angebot schwanken. Geplant ist, dass die Stromversorger ab 2025 dynamische Tarife anbieten müssen, bei denen der Strompreis je nach Angebot steigt oder sinkt. Damit sollen Anreize geschaffen werden, dass dann gewaschen oder das Elektroauto geladen wird, wenn gerade viel Strom vorhanden und der Preis niedrig ist. Smart Meter helfen dabei.

Was so ein System kostet

Ursprünglich sollten die ersten Haushalte schon jetzt mit intelligenten Messystemen ausgestattet werden. Doch es gibt Verzögerungen bei der Umsetzung der Vorgabe, unter anderem aufgrund von Problemen bei der Zertifizierung der Geräte. Nach der aktuellen Zeitplanung haben ab 2025 Haushalte mit einem Jahresverbrauch von über 6000 Kilowattstunden oder einer installierten Stromerzeugungskapazität mit mehr als sieben Kilowatt Anspruch darauf, dass bei Interesse innerhalb von vier Monaten ein intelligentes Messsystem eingebaut wird. Privathaushalte und Kleinanlagenbetreiber sollen dann für ein intelligentes Messsystem künftig nicht mehr als 20 Euro pro Jahr zahlen.

Die Verteilernetzbetreiber in der Region arbeiten weiter daran, alte Zähler durch digitale Geräte zu ersetzen, wenn möglich in den oben erwähnten Fällen auch schon mit intelligenten Messsystemen. Betreiberinnen und Betreiber neuer Photovoltaik-Anlagen erhalten auf jeden Fall einen digitalen Zweirichtungszähler. Dieser misst, wie viel Strom gerade ins Netz eingespeist wird beziehungsweise wie viel daraus bezogen wird. Auch diese Geräte können gegebenenfalls durch eine Kommunikationseinheit erweitert und damit zum „intelligenten Messystem“ aufgerüstet werden. Wer eine Neuanlage plant, sollte rechtzeitig den Netzbetreiber darüber unterrichten – auch wegen des anstehenden Zählerwechsels. Die Wartezeit kann durchaus vier bis sechs Wochen betragen.

Haushalte mit Wärmepumpen, die den günstigeren Wärmepumpentarif des Stromversorgers nutzen wollen, benötigen übrigens einen zweiten Zähler. Gleiches gilt auch für Elektroautobesitzerinnen und -besitzer, die sich für einen günstigeren Ladestrom entscheiden, falls ihr Energieversorger einen solchen anbietet. Der lohnt sich aber in der Regel wegen der monatlichen Grundgebühr nur für Vielfahrer.

Zur Person: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!, in Kempten.