Mini-Windkraftanlagen: Lohnt sich ein eigenes Windrad auf dem Dach?

Ob Photovoltaik oder Balkonkraftwerk - wer selbst Strom produzieren will, steht vor vielen verschiedenen Möglichkeiten. Eine Alternative könnte auch ein eigenes, kleines Windrad auf dem Hausdach sein.

Denn Windkraftanlagen gibt es nicht nur in sogenannten Windparks. Stattdessen gibt es immer wieder Mini-Versionen der Windräder auf Hausdächern oder in Gärten zu sehen. Doch ob und wo sich das wirklich lohnt, lesen Sie in diesem Artikel.

Das Wichtigste im Überblick:

Mini-Windräder lohnen sich nur in sehr wenigen Fällen auf dem eigenen Hausdach .

. Ob sich eine kleine, private Windkraftanlage lohnt, hängt stark vom jeweiligen Standort ab.

lohnt, hängt stark vom jeweiligen Standort ab. Die Genehmigungspflicht für ein Mini-Windrad auf dem Dach hängt von der jeweiligen Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer ab.

Ist ein Windrad auf dem Dach erlaubt?

Die Gesetze zu privaten Windkraftanlagen werden in den jeweiligen Landesbauverordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt. So schreibt das Portal solarenergie.de, dass private Mini-Windanlagen meist unter 10 Metern hoch sind, wodurch sie in den meisten Bundesländern nicht genehmigungspflichtig sind. Dennoch sollte vor dem Einbau in der jeweiligen Landesbauverordnung nachgeschaut werden, wie die Regeln im eigenen Bundesland sind.

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) weiter schreibt, müssen die Mini-Windräder auch beim Stromnetzbetreiber sowie bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Außerdem solle man die Anlage auch bei der eigenen Haftpflicht- und Gebäudeversicherung gleich mitversichern lassen, falls es zu Schäden kommt.

Was kostet ein Windrad auf dem Dach?

Die Kosten für eine kleine Hobby-Windanlage sind im Vergleich zu anderen Alternativen relativ gering. Zwischen 400 und 1000 Euro kostet eine kleine Anlage. Doch wie der mdr schreibt, sind diese oft fehleranfällig und nicht immer sturmsicher. Außerdem erzeugen sie meist nur ein paar Hundert Watt Strom im Jahr und sind daher auch nicht sonderlich wirtschaftlich.

Etwas robustere Windkraftwerke können bei guten Windverhältnissen bis zu 5000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen und sind qualitativ hochwertiger als die Hobby-Windanlagen. Dafür sind sie auch deutlich teurer: Ein solches Kraftwerk kostet knapp 25.000 Euro.

Mini-Windanlage: Wo lohnt sich das?

Ob sich eine kleine Windanlage auf dem eigenen Hausdach lohnt, hängt vom Standort ab. Das schreibt die Verbraucherzentrale. Denn in stark bebauten Gebieten oder an Standorten, die von Bäumen umgeben sind, bremsen den Wind aus. Das schreibt auch das Portal klein-windkraftanlagen.com. Der Wind sei in diesen Gebieten einfach zu schwach.

Wer es genau wissen will, dem rät die Verbraucherzentrale dazu, vor dem Einbau eine Windmessung durchführen zu lassen. Allerdings seien die Kosten für eine solche Windmessung sehr hoch und stünden in "keinem angemessenen Verhältnis zu den Kosten für die Anlage und dem erwartbaren Ertrag".

Lohnt sich ein Mini-Windrad auf dem Dach?

Wer kein Dach in exponierter Lage hat oder nicht wirklich auf einer weitlaufenden Freifläche wohnt, für den lohnt sich ein Mini-Windrad auf dem Dach in der Regel nicht. Die Verbraucherzentrale weist in ihrem Fazit darauf hin, dass die kleinen Windkraftanlagen auf dem Eigenheimdach oder im Garten derzeit eher ungeeignet sind.

In einem Rechenbeispiel zeigte chip.de zudem auf, dass die Ersparnis mit den Mini-Windrädern gar nicht so groß ist, wie sich viele das wünschen würden. Gerade mal 33 Euro würde man sparen, wenn man den Strom direkt selbst nutzt. Denn wer den Strom ins Netz einspeist, bekam 2021 6,04 Cent pro Kilowattstunde.