Wie die Sanierung oder neue Heizung schon jetzt gefördert wird

Der Staat unterstützt bereits heute die Sanierung eines Hauses oder eine neue Heizung, wenn es der Energieeinsparung dient. Am Lesertelefon klärten Experten auf.

Wie bezahle ich meine Haussanierung? Das war das Thema unserer aktuellen Leseraktion in dieser Woche. Viele Leserinnen und Leser hatten Fragen zur Heizung – vor allem im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Gebäudeenergiegesetz. An den Redaktionstelefonen informierten Thomas Eckardt und Alexander Nothaft vom Verband der Privaten Bausparkassen.

Woher bekomme ich eine Förderung für meine energetische Sanierung?

Fördergeber sind die staatliche Förderbank KfW und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Es gibt Geld für Einzelmaßnahmen wie den Umstieg auf umweltfreundliche Heizungen. Die KfW fördert, wenn Ihr Haus zu einem sogenannten KfW-Effizienzhaus saniert wird. Eine dritte Förderung ist die steuerliche Absetzbarkeit der Sanierungskosten. Für welche Variante Sie sich entscheiden, ist abhängig von Art und Umfang der Arbeiten und davon, ob Sie Ihre Kosten überhaupt steuerlich wirksam ansetzen können. Steuerermäßigungen für energetische Maßnahmen sind nicht mit Bafa- und KfW-Förderung kombinierbar.

Heizungen: Wie wird die Sanierung staatlich gefördert?

Wir haben das Haus unserer Großeltern geerbt. Seit Jahren ist da nichts mehr erneuert worden. Abgesehen davon sind wir sowieso in der Nachrüstpflicht, was die Heizung betrifft.

Für eine Komplettsanierung zum KfW-Effizienzhaus können Sie ein Darlehen von maximal 150.000 Euro bekommen. Der Tilgungszuschuss kann bis zu 67.500 Euro betragen. Das Programm heißt: KfW-Wohngebäude-Kredit 261 "Haus und Wohnung energieeffizient bauen und sanieren". Vor der Kreditzusage wird Ihre Bonität geprüft, denn auch Förderkredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Sprechen Sie am besten mit Hausbank oder Bausparkasse über die Finanzierungsstrategie.

Förderung trotz Heimwerkern - Ist das möglich?

Ja, ab diesem Jahr sind auch die Materialkosten bei Eigenleistungen förderfähig. Aber zu beachten ist: Bei manchen Veränderungen, die Sie selber machen, muss entweder ein Energieeffizienz-Experte – zum Beispiel bei der Dämmung – oder ein Fachbetrieb die fachgerechte Durchführung bescheinigen. Erkundigen Sie sich vorher genau, was das in Ihrem Fall bedeutet. Unter www.energie-effizienz-experten.de finden Sie entsprechende Fachleute.

Ich brauche neue Fenster, und ich muss das Dach dämmen lassen. Was kostet mich das ohne Förderung?

Für ein neues Fenster müssen Sie derzeit zwischen 500 und 1000 Euro rechnen; die Investition hätte sich nach acht bis 15 Jahren amortisiert. Die Dachdämmung kann bis zu 20.000 Euro kosten und hätte sich nach acht bis 18 Jahren amortisiert. Mit Förderung geht es wesentlich schneller. Wie viel das ausmacht, kann Ihnen ein Energieberater sagen.

Ich habe gehört, dass man für den Austausch von Fenstern einen Zuschuss von bis zu 15 Prozent bekommen kann. Wie komme ich an den?

Zuständig ist hier das Bafa. Hier gibt es ein Programm für Einzelmaßnahme an der Gebäudehülle. Um den Zuschuss zu bekommen, müssen sie zuvor einen Energieberater einschalten. Der schaut sich an, was Sie machen möchten und wie viel Energie dadurch eingespart wird. Reicht das aus, bekommen Sie eine ID-Nummer. Damit können Sie beim Bafa entweder direkt den Antrag stellen oder Ihr Energieberater macht das für Sie.

Bekomme ich Geld für meine Photovoltaik-Anlage vom Bundesamt?

Für Photovoltaik-Anlagen gibt es zinsgünstige KfW-Kredite aus dem Programm 270. Zuschüsse sind dafür bundesweit nicht vorgesehen. Allerdings vergeben manche Städte und Kommunen Geld für solche Anlagen. Nachfragen kann sich lohnen.

Wie lange dürfen bestehende Heizungen noch genutzt werden?

Wenn eine bestehende Heizung ordnungsgemäß funktioniert, kann sie weiterhin genutzt werden. Auch Reparaturen sind weiter möglich. Ist eine Heizung defekt und kann repariert werden, darf sie weiterhin betrieben werden. Bestehende Gas- und Ölheizungen können damit noch weitergenutzt werden, müssen jedoch grundsätzlich 30 Jahre nach Einbau und Aufstellung ausgetauscht werden. Diese 30-Jahres-Regel galt auch bislang schon. Damit soll sichergestellt werden, dass ineffiziente Heizungen nach 30 Jahren ersetzt werden.

Kommunen sollen bis 2028 prüfen, ob mehr Privathäuser an die Fernwärme angeschlossen werden können. Das wäre gut für mich, zumal ich schon 76 bin und mich nicht mehr mit großen Umbauten in meinem Haus beschäftigen will. Wer unterstützt mich finanziell?

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Der Fördersatz für den Anschluss an ein Wärmenetz wurde von 25 Prozent auf 30 Prozent angehoben. Der Wärmenetz-Anschluss bedeutet für Nutzer: Sie müssen sich weder um den Erneuerbare-Energien-Anteil noch um den Primärenergiefaktor kümmern. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune und bei Ihrem Schornsteinfeger.

Welche Förderung erhalte ich für eine Holzschnitzelheizung?

Für Hackschnitzelheizungen und Kombikessel kann beim Bafa ein Zuschuss von zehn Prozent der förderfähigen Kosten beantragt werden.

Wir sind in und mit unserem Haus alt geworden. Müssen wir uns noch der Pflicht unterwerfen, die Heizung auszutauschen?

Neu ist eine Ausnahme von der Austauschpflicht im Havariefall für hochbetagte Eigentümerinnen und Eigentümer. Das heißt: Für Eigentümer, die älter sind als 80 Jahre, entfällt im Havariefall die Pflicht zur Umstellung auf erneuerbares Heizen. Außerdem wird durch das Gebäudeenergiegesetz die schon bestehende Härtefallregelung erweitert. Es gibt Ausnahmen, wenn der Ertrag nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den notwendigen Investitionen steht.

Ich habe einen Nachtspeicherofen. In Zusammenhang mit dem neuen Heizungsgesetz habe ich dazu gar nichts gelesen. Warum?

Nachtspeicheröfen sind bislang nicht Gegenstand der neuen Pläne. Das wird voraussichtlich auch so bleiben. Sie werden nicht verboten, aber auch nicht gefördert.

Weitere Informationen unter www.kfw.de, www.bafa.de und www.bausparkassen.de

