Haus

11:51 Uhr

Energie-Beratung wird Pflicht: Wie teuer ist sie?

Laut dem Gebäudeenergiegesetz müssen Menschen in manchen Fällen eine verpflichtende Energie-Beratung in Anspruch nehmen. Was eine Energie-Beratung kostet.

Von David Holzapfel