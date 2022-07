Studie

vor 37 Min.

Immobilienpreise fallen auch in Schwaben und Oberbayern

Plus In Schwaben und Oberbayern sind im zweiten Quartal die Preise für Wohnungen und Häuser zum Teil gesunken. Am deutlichsten ist der Effekt in Augsburg, aber auch andere Städte sind betroffen.

Von Michael Kerler

Für ein Aufhorchen hat letzte Woche eine Studie gesorgt, der zufolge in großen deutschen Städten die Preise für Wohnungen und Häuser zum Teil spürbar nachgegeben haben. Nachdem jahrelang Wohneigentum teurer und teurer wurde, könnte dies ein Hinweis auf eine Trendwende sein. Das Portal Immoscout24 hatte herausgefunden, dass die Kaufpreise für neue Eigentumswohnungen sowie für neue, aber auch bestehende Einfamilienhäuser im zweiten Quartal um bis zu 6,6 Prozent nachgegeben haben. Den Blick hat das Portal dabei auf Metropolen wie München, Stuttgart und Düsseldorf gelenkt. Ein Blick in die Zahlen für ganz Süddeutschland, die unserer Redaktion vorliegen, zeigt, dass auch in unserer Region die Preise zum Teil gefallen sind.

