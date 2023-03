Für Familien braucht es gezielte Angebote auf dem Wohnungsmarkt

Viele Familien leben beengt. Denn auf dem Mietmarkt haben sie es dreifach schwer. Die Politik reagiert, es werden Wohnungen gebaut. Aber halt nicht die richtigen.

Das Objekt zu klein, zu teuer, zu viele Bewerberinnen und Bewerber, auch wenn das Einkommen geregelt und die Schufa-Auskunft lupenrein ist: Die Wohnungssuche wird immer schwieriger. Das spüren alle, die keine eigene Immobilie besitzen. Familien aber trifft das dreifach hart.

Erstens: Je mehr Zimmer die Wohnung haben soll, desto weniger Angebote stehen zur Verfügung. Das trifft Familien ungleich härter als Singles oder kinderlose Paare. Zweitens: Viele Vermieterinnen und Vermieter wollen keine Kinder in der Wohnung. Aus Furcht vor Lärm oder bemalten Wänden. Und drittens: Es gibt kaum Ausweichmöglichkeiten. Studentinnen und Studenten haben zumindest die Chance auf einen Platz im Wohnheim. Für Familien gibt es solche Angebote nicht.

Wohnungsbau gegen die Wohnungsnot? Die Masse alleine ist nicht die Lösung

Was also tun? Dass Vermieterinnen und Vermieter keine Kinder im Haus wollen, mag man kritisieren. Und das zu Recht. Letztlich aber hat die Politik wenig Handhabe. Bleibt also der Wohnungsbau. Immerhin: Die Ampel will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Auch, wenn das Ziel bisher verfehlt wurde – der Weg ist richtig. Aber Quantität alleine ist nicht die Lösung.

Das zeigt ein Blick in die Großstädte. Deutlich häufiger als noch vor 20 Jahren werden heute Single-Wohnungen gebaut. Die werden zwar immer öfter nachgefragt. Aber das heißt eben auch: Platz für Familien geht verloren. Das muss sich ändern. Es braucht gezielte Angebote. Denn unter beengten Wohnungen leiden am Ende vor allem die Kinder.

