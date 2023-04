Um den Leerstand zu bekämpfen, brauchen wir eine Sanierungspflicht

Plus Der Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet, gilt nicht für alle. Hausbesitzer können Gebäude leer stehen lassen, ohne eine Strafe zu befürchten. Ein Fehler.

Eigentum verpflichtet. Doch die Sozialpflichtigkeit, die sogar im Grundgesetz steht, gilt nicht für alle. Häuslebesitzerinnen und -besitzern kommt eine große soziale Verantwortung zu, verpflichtet sind sie aber zu nichts. Das zeigt sich beim Leerstand auf dem Land. Wer sein Haus leer stehen lässt und dadurch zum Verwaisen der Ortskerne beiträgt, muss keine Sanktion fürchten. Ein Fehler.

Um unseren Flächenfraß zu stoppen und den Charme von Dörfern zu erhalten, müssen wir im Zentrum restaurieren statt am Rand neu zu bauen. Staat und Gemeinden sprechen sich dafür aus, doch sie haben keine Möglichkeit, die Menschen zum Sanieren zu verpflichten. Wer sich ohne guten Grund weigert, sein Haus zu ertüchtigen, damit es bewohnbar bleibt, sollte bestraft werden. Vergleichbar mit dem Bauzwang beim Kauf eines neuen Grundstücks braucht es künftig eine Art Sanierungspflicht für leer stehende Häuser. Wenn ein Hausbesitzer nicht erneuert, bekommt die Gemeinde ein günstiges Kaufrecht auf Haus und Grundstück.