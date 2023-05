"Heizwende mit der Brechstange": Was wird aus dem Heizen mit Holz und Pellets?

..."Durch Durchforstungen falle immer Holz minderer Qualität an, das den Wäldern entnommen werden muss. "Das Holz ist da. Es wäre eine volkswirtschaftliche Sünde, es verkommen zu lassen." Zumal Holz, das im Wald verrottet, ebenfalls CO2 freisetze. "Das Gesetz in dieser Form muss weg", fordert Körner deshalb."...



Waldböden speichern zusammen mit der organischen Auflage im Schnitt 143 t C/ha, etwas mehr, als in der lebenden Biomasse enthalten ist (Rogiers et al. 2015). Gelangt mehr Licht und Wärme auf den Boden, wird dadurch der Kohlenstoffabbau beschleunigt und CO2 freigesetzt. Deshalb kann bei starken Waldbewirtschaftungseingriffen oder bei grösseren natürlichen Störungen Kohlenstoff aus dem Boden entweichen. Intensiv bewirtschaftete Waldbestände speichern daher im Boden geringere Mengen an Kohlenstoff als ältere und unbewirtschaftete Bestände, insbesondere in der organischen Auflage.

Außerdem regt Totholz die Biodiversität und Aktivität des Bodenlebens an und fördert damit die Gesundheit des Waldbodens, speichert mehr Wasser, schützt sich so vor Anfälligkeiten gegenüber Dürre, Borkenkäfer, Waldbrände etc.

