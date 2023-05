Wärmewende

vor 25 Min.

Droht auch dem Heizen mit Holz und Pellets das Aus?

Plus Gas- und Ölheizungen stehen vor dem Aus. Doch im Neubau sollen auch Pelletheizungen und Co. ab 2024 nicht mehr erlaubt sein. Bayerns Waldbesitzer sind alarmiert.

Von Michael Kerler

Ab dem kommenden Jahr sollen neue Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Das sehen die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zugunsten des Klimaschutzes vor. Wer dachte, mit einer Pellet-, Hackschnitzel- oder Holzheizung auf der sicheren Seite zu sein, könnte sich aber täuschen. Der nachwachsende Rohstoff Holz soll nur noch in ganz bestimmten Gebäuden zum Einsatz kommen. Waldbesitzer und Politiker sind alarmiert.

Tatsächlich sehen die Pläne für das neue Gebäude-Energiegesetz vor, bei Biomasse-Heizungen stark auf die Bremse zu treten. Da Biomasse nur begrenzt verfügbar sei, sollte diese Option nur in Bestandsgebäuden genutzt werden, in denen andere Lösungen nicht sinnvoll oder machbar sind, erläutert das Bundeswirtschaftsministerium. Holzheizungen kämen damit in erster Linie noch in schwer zu sanierenden oder denkmalgeschützten Häusern zum Einsatz. "Bei neu errichteten Gebäuden wird der Einbau einer Heizung auf Basis von Biomasse ausgeschlossen", heißt es.

