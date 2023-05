"Heizwende mit der Brechstange": Was wird aus dem Heizen mit Holz und Pellets?

Sehr geehrter Herr Martín D.



es mag für Sie ungewohnt sein, aber das Thema CO2-Minderung wird schon seit Jahrzehnten verfolgt. Seit 1990 hat Deutschland 40% eingespart, ohne das Freiheitsrechte beschränkt oder sozialer Unfriede ausgebrochen wären.

Die Einsparung flachte erst wurde erst mit zunehmender Regierungsverantwortung der Grünen in Bund und Ländern signifikant auf Null bzw. auf einen Minusbetrag ab.



Aber schön, dass Sie auf den Kern des Gesetzes aus dem grünen Familienministerium (formally knowns as Wirtschaftsministerium) zu sprechen kommen: “Möglicherweise gilt dann ab 2024 oder 2025, dass neu eingebaute Heizungen mit 65% Erneuerbaren Energien-Anteil betrieben werden müssen.”



Beim deutschen Strommix, der sich ja in den letzten Jahren in Richtung hin zu fossiler Energieerzeugung verändert hat, darf keine einzige Wärmepumpe in Betrieb genommen werden, da die EEG-Quote nicht erreicht wird.



Und entschieden ist auch, dass Bestandsanlagen ab nächstes Jahr (oder zu welcher Jahreszahl auch immer die FDP umfällt) umgerüstet werden müssen. Ihre Hinweis allein auf Neubauten ist daher, nennen wir es „nicht vollständig“. Bestimmt Zufall, dass Ihnen das passiert ist.



Und jetzt will das grüne Umweltministerium auch noch Wasserkraftwerke abreißen lassen.



Nach dem Verbot der Pelletheizung, die ja nicht unter die 65%-Marke fallen, steht nun die Frage im Raum, wann Bio-Äthanol verboten werden. Die sind schließlich ein zu Pellets vergleichbarer Energieträger. Und am Ende steht die Frage, wann Grillen, Osterfeuer etc. verboten werden. Jetzt wo „plötzlich der Klimaschutz in unseren Alltag zu implementiert“ werden soll.

Mit dem plötzlich im „Alltag implementierten Klimaschutz“ werden ja auch schon der Abbau von Grundrechten und die allgemeine Gleichmacherei begründet. Das das gegen unsere Verfassung gerichtet ist, verkommt in der schönen neuen Zeit da schon zur Petitesse.

Aber Hauptsache man sondert mit dem Hinweis: „wollen wir doch mal bei den Fakten bleiben“ irgendetwas von „ Panik oder Schreikrämpfe“ oder „ wahlkampftaktische sinnfrei-populistische Äußerungen von Söder & Co. aufschrecken...dieses Rumgesödere geht vorbei.“ ab.

Das ist ja so hart an den Tatsachen.

