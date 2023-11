Auswanderer erzählen: "Konnten uns das Leben in Bayern nicht mehr leisten"

Plus Jedes Jahr wandern zahlreiche Deutsche aus. Menschen aus der Region erzählen, warum sie ihre Heimat verlassen haben und wie der Sprung ins neue Leben klappt.

Die Gründe, warum Menschen Deutschland verlassen und dauerhaft in einem anderen Land wohnen, sind vielfältig: höhere Temperaturen, ein neuer Job, oder die Partnerin oder der Partner wohnt außerhalb Deutschlands. Laut der Online-Plattform Statista sind im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Menschen aus Deutschland ausgewandert. Wie klappt der Sprung in ein neues Leben? Wie funktioniert der Umzug? Und haben sie ihre Entscheidung jemals bereut? Menschen aus der Region teilen ihre Geschichten.

Annina Braunmiller-Jest aus Neusäß ist 2015 in die USA ausgewandert. Was sie dort häufig vermisst: die deutsche Direktheit.

I ch hatte nie das Bedürfnis auszuwandern – ursprünglich komme ich aus Neusäß und liebe Bayern ! Aber mein Mann ist Amerikaner, wir haben uns auf einem Flug kennengelernt. Nach drei Jahren Fernbeziehung war es leichter für uns, dass ich nach Amerika ziehe.



Mein Mann ist Arzt, und es wäre sehr schwierig für ihn geworden, seine Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Dafür hätte er noch ein paar Jahre an seine Ausbildung hängen müssen. Auch wegen der Sprache war es sinnvoller, dass ich auswandere und nicht er. Wir sind seit mehr als zehn Jahren zusammen, und sein Deutsch ist bisher nicht vorhanden (lacht). Nachdem wir geheiratet hatten, bin ich 2015 zu ihm gezogen.