Wohnen der Zukunft

vor 16 Min.

Soziale Vermieterin in München: Der Fluch des Erbes

Plus Gisela Aeckerlein könnte ihr Haus in München für fünf Millionen Euro verkaufen. Doch sie vermietet die Wohnungen lieber günstig und sozial verträglich. Dem droht ein Ende.

Von Marco Keitel

Das Glockenbachviertel im Zentrum Münchens ist über die Stadtgrenzen hinaus bayernweit bekannt. Beliebt ist es wegen des Isarufers und zahlreicher Ausgehmöglichkeiten. Doch die Beliebtheit hat ihren Preis: Für einen Quadratmeter Wohnfläche zahlen hier viele Menschen mehr als 20 Euro Miete. Anders ist es im Haus von Gisela Aeckerlein, nur fünfzig Meter von der Isar entfernt. Das Mauerwerk im Erdgeschoss ist olivgrün gestrichen, ein Schaufenster gibt den Blick in einen Bilderrahmenladen frei. Ein Geschäft, das wirkt wie aus einer vergangenen Zeit – genauso, wie die günstige Miete für die vier Wohnungen in den Stockwerken darüber. Gisela Aeckerlein verlangt neun Euro pro Quadratmeter – nicht einmal die Hälfte dessen, was üblicherweise in der Nachbarschaft gezahlt wird.

