Günstig wohnen in Augsburg – so helfen Wohnungsgenossenschaften dabei

Wohnungsgenossenschaften helfen dabei, an bezahlbaren Wohnraum in Großstädten zu gelangen. Wie das funktioniert und was man tun muss, um Genosse zu werden.

Wohnen in Großstädten ist oft teuer, aber es gibt Möglichkeiten, an günstigen Wohnraum zu kommen. Dabei können Wohnungsgenossenschaften helfen. Dazu muss man erst Mitglied werden. Wie geht das und welche Wohnungsgenossenschaften gibt es in Augsburg?

Die Augsburger Genossenschaften unterscheiden sich in der Zahl ihrer Wohnungen und Mitglieder sowie in den Beitrittsverfahren. Zu den größten Genossenschaften in Augsburg zählen die Wohnungsgenossenschaft der Eisenbahner Schwaben eG mit über 1000 Wohneinheiten in Augsburg oder die Allgemeine Baugenossenschaft für Augsburg und Umgebung eG mit über 900 Wohnungen.

So werden Sie Mitglied in einer Wohnungsgenossenschaft

Wohnungsgenossenschaften sind gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen. Das heißt, ihr Zweck liegt darin, günstigen Wohnraum für die Mitglieder anzubieten und nicht Gewinne zu maximieren. Das Kapital einer Genossenschaft setzt sich aus den Anteilen der Mitglieder zusammen und wird demokratisch verwaltet. Das legt die Satzung der Wohnungsgenossenschaft fest. So ist es den Genossenschaften möglich, niedrige Mieten zu verlangen.

Die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft bei einer Baugenossenschaft variieren je nach Genossenschaft in manchen Punkten. Um Mitglied der Allgemeinen Baugenossenschaft für Augsburg und Umgebung eG zu werden, müssen Interessierte einige Schritte befolgen.

Zuerst bewerben sich Interessierte auf eine Wohnung aus dem Bestand der Genossenschaft über eine Selbstauskunft. In der Bewerbung machen potenzielle Mieter Angaben zu ihrer Bonität und ihrem Arbeitsverhältnis.

auf eine Wohnung aus dem Bestand der über eine Selbstauskunft. In der Bewerbung machen potenzielle Mieter Angaben zu ihrer Bonität und ihrem Arbeitsverhältnis. Der Bewerber wird zunächst auf eine Warteliste gesetzt. Dann erhält er im besten Fall ein passendes Angebot der Genossenschaft , insofern er alle Voraussetzungen erfüllt.

, insofern er alle Voraussetzungen erfüllt. Aufgrund der hohen Nachfrage kann die Genossenschaft keine Vermietung garantieren. Bei einer Zusage wird der Bewerber Mitglied der Genossenschaft . Dafür müssen zwei Pflichtanteile im Wert von insgesamt 306,78 Euro gekauft und ein Eintrittsgeld in Höhe von 100 Euro entrichtet werden.

keine Vermietung garantieren. Bei einer Zusage wird der Bewerber Mitglied der . Dafür müssen zwei Pflichtanteile im Wert von insgesamt 306,78 Euro gekauft und ein Eintrittsgeld in Höhe von 100 Euro entrichtet werden. Ebenfalls setzt die Augsburger Genossenschaft eine Kaution in Höhe von zwei Nettokaltmieten voraus. Sind alle diese Schritte erfüllt, kann das Mitglied den Mietvertrag unterzeichnen und in die Wohnung einziehen.

Danach richten sich die Höhe und Anzahl der Pflichtanteile

Grundsätzlich gilt es bei Wohnungsgenossenschaften laut Tobias Straubinger vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bayern) folgendes zu beachten: Bei den meisten Wohnungsgenossenschaften könne man sich direkt auf eine Wohnung bewerben. Die Vergabe richtet sich nach der Haushaltsgröße, erklärt Straubinger. So werden größere Wohnungen an Familien vergeben und nicht an Singles.

Bei einer Zusage werde man Mitglied und müsse Pflichtanteile kaufen. Diese richten sich meist nach der Wohnungsgröße. In der Regel ist der Preis für Anteile bei alteingesessenen Wohnungsgenossenschaften niedriger als bei Neuen, so Straubinger. Das liege daran, dass junge Genossenschaften über weniger Eigenkapital verfügen. Nach einer Kündigung erhalte das Mitglied seine Anteile zurück. Grundsätzlich ist es laut Straubinger so, dass es in den aktuell angespannten Wohnungsmärkten schwer ist, Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft zu werden.

Das sind die Vorteile der Wohnungsgenossenschaften

Mieter von Genossenschaftswohnungen haben besondere Rechte. Ihnen könne nicht wegen Eigenbedarfs gekündigt werden. Straubinger beschreibt sie daher als "Mieter im eigenen Haus". Nur bei schweren Verstößen gegen die Hausordnung oder die Satzung der Genossenschaft sei die Kündigung eines Mitglieds möglich. Das mache Wohnungsgenossenschaften vor allem für langfristige Mieter attraktiv.

Mieterhöhungen von Genossenschaftswohnungen werden vom Vorstand der Genossenschaft beschlossen, erklärt Straubinger. Die Mieten von Genossenschaftswohnungen seien meist niedriger als auf dem freien Wohnungsmarkt. Das Ziel von Wohnungsgenossenschaften ist es nämlich, die Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung zu fördern, so Straubinger. Die Durchschnittsmiete beträgt bei den Mitgliedsunternehmen des VdW Bayern 6,59 Euro pro Quadratmeter. Das Warten auf eine Genossenschaftswohnung ist daher nach Ansicht Straubingers besonders für Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen attraktiv.

Das Kapital einer Wohnungsgenossenschaft fließt in den Bestand für Instandsetzungen oder Modernisierungsmaßnahmen, teilweise auch in Neubauten, so Straubinger. Den Genossenschaften hilft es, wenn eine Stadt Baugrundstücke mittels einer Konzeptvergabe vergibt. Bei diesem Verfahren wird ein kommunales Grundstück nicht nach Höchstpreis vergeben, sondern nach dem besten Bau- und Nutzungskonzept. Ohne diese Regelung hätten nach Straubingers Einschätzung sozial orientierten Wohnungsgenossenschaften auf dem freien Markt nur wenig Chancen, Baugrund zu erwerben.