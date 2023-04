Jede zweite Nebenkostenabrechnung ist fehlerhaft

Plus Immer wieder streiten sich Vermieter und Mieter wegen der Nebenkostenabrechnung – häufig enthält sie Fehler. Auf diese Punkte sollten Mieterinnen und Mieter genau achten.

Vermieterinnen und Vermieter sind gesetzlich dazu verpflichtet, jährlich eine Nebenkostenabrechnung zu erstellen. Vor allem dann, wenn es um hohe Nachzahlungen geht, entflammt immer wieder Streit. Laut Jutta Hartmann, Pressesprecherin des Deutschen Mieterbundes (DMB), ist etwa jede zweite Abrechnung fehlerhaft. Das Thema Nebenkosten sei der Beratungsschlager bei den Mietervereinen. Teilweise können mehrere hundert Euro zusammenkommen, die Mieter zu viel bezahlen. Was Mieterinnen und Mieter wissen sollten:

Wann ist eine Nebenkostenabrechnung gültig?