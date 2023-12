Fan-Protest in Augsburg: "Nein zu Investoren in der DFL!"

Der Investorendeal in der Deutschen Fußball Liga ist das Reizthema. Auch in Augsburg positionieren sich die Fan-Lager.

Auch beim Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund haben Fans beider Mannschaften gegen den geplanten Investoren-Einstieg in der Deutschen Fußball Liga protestiert. "Nein zu Investoren in der DFL!", lautete die Ansage auf einem Flugblatt, das Augsburger Fans vor dem Spiel am Samstag verteilten. "Ein anderer Fußball ist möglich, er muss nur gewollt sein."

Im Stadion entrollten beide Fanszenen Banner mit der identischen Aussage: "Wir werden kein Teil Eures Deals sein - scheiss DFL!"

Dem zu Spielbeginn angekündigten Stimmungsboykott schlossen sich die Ultra-Fans an. Sie verzichteten vor und nach dem Anpfiff zunächst auf die sonst gewohnte lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaften. Dadurch war es verhältnismäßig leise in der mit etwas mehr als 30 000 Zuschauern ausverkauften WWK Arena. Nach zwölf Minuten Zurückhaltung skandierten die Ultras dann: "Scheiß DFL!"

Bei der Mitgliederversammlung am Montag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) von den Proficlubs das Mandat erhalten, nun konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner aufzunehmen.

Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor bis zu einer Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben. Diese Vereinbarung stößt bei vielen Vereinsanhängern auf Ablehnung. Der FC Augsburg hatte sich bei der Abstimmung enthalten, die Dortmunder hatten für den Einstieg gestimmt.

