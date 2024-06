Trainer Klose: Mehr Nachrichten als nach WM-Triumph

Ex-Stürmerstar Klose soll Nürnberg zu Erfolgen führen. Allein seine Unterschrift in Franken ist schon ein Coup. Dies zeigt sich auch auf seinem Smartphone.

Mit seinem Trainerdeal beim 1. FC Nürnberg hat Miroslav Klose einen Coup gelandet, der auch im Freundes- und Bekanntenkreis des Ex-Profis für eine riesige Resonanz sorgte. "Ich habe noch mehr Nachrichten bekommen als nach dem WM-Titel 2014, es waren insgesamt 220. Auch Jogi Löw hat gratuliert", erzählte der 46-Jährige der "Sport Bild" (Mittwoch). In der vorigen Woche hatte der Fußball-Zweitligist aus Franken die Verpflichtung des WM-Rekordtorschützen als neuen Coach bekanntgegeben; Klose unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Der berühmte Neu-Trainer soll den zuletzt schwächelnden Club in bessere Zeiten führen. "Der FCN ist in den vergangenen Jahren stagniert. In den letzten Jahren seit dem Bundesliga-Abstieg 2019 ist der Club in der 2. Liga nie über Platz acht hinausgekommen. Wir wollen das langfristig verändern", sagte der Ex-Nationalspieler. Eine forsche Aufstiegs-Ansage vermeidet Klose aber bewusst. "Nein, davon brauchen wir aktuell erst gar nicht sprechen oder jetzt träumen. Wir wollen hier ein Fundament aufbauen, das benötigt Zeit. Es geht um harte Arbeit, einen klugen Plan, eine neue Hierarchie im Verein und eine gute Beziehung zu den Spielern. Der FCN ist durch mich keine One-Man-Show", sagte er.

Name Klose hilft auf Transfermarkt

Dem stimmte Sportvorstand Joti Chatzialexiou in dem Interview zu: "Wir werden nichts an unseren Zielen ändern. Dass wir, die Fans und die Region uns irgendwann gerne wieder in der Bundesliga sehen würden, ist klar. Aber die Erwartungshaltung werden wir nicht nach oben schrauben, nur weil wir einen coolen Trainer mit einem super Namen haben."

Gleichwohl räumte der Manager ein, dass sich allein die Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers und Weltmeisters den Nürnberger schon positiv niederschlagen dürften, etwa auf dem Transfermarkt. "Mit Sicherheit ist Miros Name sehr hilfreich. Ein Beispiel: Wir suchen nach Stürmern. Und fast jeder Stürmer ist heiß darauf, mit Miro zu arbeiten und aus seiner Erfahrung Dinge mitzunehmen. Das ist ein Vorteil, den wir nutzen wollen", sagte Chatzialexiou und fand: "Ein bisschen Glanz tut dem FCN gut! Ich wollte die Leute hier mit Miro auch wachrütteln."

(dpa)