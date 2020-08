vor 37 Min.

10 Jahre Rauchverbot in Bayern: Initiator hat immer noch Hausverbote in Kneipen

Feindbild für einige Wirte: Sebastian Frankenberger. Er kämpfte erfolgreich für ein absolutes Rauchverbot in bayerischen Gaststätten.

Exklusiv Sebastian Frankenberger kämpfte für das absolute Rauchverbot in Gaststätten. Und gewann. Einige Wirte wollen ihm das auch zehn Jahre später nicht verzeihen.

Vor zehn Jahren trat das Rauchverbot in bayerischen Restaurants und Kneipen in Kraft und Sebastian Frankenberger, damals Initiator des Volksbegehrens „Für echten Nichtraucherschutz“, spürt heute noch den Ärger vieler Wirte. „Gerade jetzt, wo nach zehn Jahren Rauchverbot wieder viel berichtet wird, erhalte ich wieder in ein bis zwei Lokalen pro Woche Hausverbot“, sagte er unserer Redaktion.

Sebastian Frankenberger lebt inzwischen in Österreich

Auch in Öffentlichkeit oder im Internet wird er nach wie vor Opfer verbaler Attacken. „Nach zehn Jahren ist es inzwischen deutlich ruhiger geworden. Aber auch jetzt gibt es im Internet straffällige Kommentare deutlich unter der Gürtellinie. Und komme ich in meine Heimat nach Passau, sprechen mich auch Leute blöd auf der Straße an“, sagte der frühere ÖDP-Politiker, der inzwischen in Österreich lebt. (AZ)

