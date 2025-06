Glocken bei Brand von Holzturm geschmolzen

Drei Glocken aus Bronze sind bei einem Brand in Oberfranken durch die Hitze geschmolzen. Die Glocken befanden sich in einem hölzernen Glockenturm am Schönstatt-Zentrum Marienberg bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg), wie die Polizei mitteilte.

Warum der Brand am Montagnachmittag ausbrach, ist bislang unklar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen - der Turm selbst brannte allerdings nahezu vollständig nieder. Der Schaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.