12:18 Uhr

100-Jährige bei Küchenbrand verletzt Bayern

In München ist eine 100 Jahre alte Frau bei einem Brand verletzt worden.

Laut Polizeibericht brach das Feuer am Dienstagvormittag in der Küche der alten Frau im Ortsteil Untergiesing aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Rauchmelder und entdeckte die Frau in ihrer stark verrauchten Wohnung auf dem Boden. Er zog sie in den Hausgang und übergab sie dort den Rettungskräften.

Die 100-Jährige wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen und eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Weitere Wohnungen waren zum Teil ebenfalls stark verraucht. AZ

