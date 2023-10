100 Jahre Planetarium

Die Faszination für die Sterne ist ungebrochen

Plus Von einer einfachen Simulation zu spektakulären Shows: Moderne Planetarien können heute viel mehr, als nur den Nachthimmel zu zeigen. Die Technik dahinter löste schon vor 100 Jahren in München Begeisterung aus.

Von Celine Theiss

"Als Kind fasziniert einen das Weltall, und das lässt einen bis ins erwachsene Alter nicht mehr los", sagt ein Besucher der Planetariums-Sonderausstellung im Deutschen Museum in München. Vor ziemlich genau hundert Jahren wurde dort die erste Planetariums-Projektionstechnik vorgestellt. Was damals ein Novum war und einen regelrechten Hype auslöste, begeistert auch heute noch Jung und Alt. Während einer Vorstellung, die den Nachthimmel über München veranschaulicht, schnellen Hände in die Höhe, Finger zeigen auf bekannte Sternenbilder. Ein junger Mann, mit dem Kopf im Nacken und gebanntem Blick auf das projizierte Firmament, hat nur ein Wort dafür: "Wow".

Die Astronomie ist die älteste Wissenschaft der Welt

Die Geschichte des Planetariums beginnt dabei nicht erst im Jahr 1923, erklärt Christian Sicka, Kurator für Astronomie am Deutschen Museum. Denn die Astronomie sei die älteste Wissenschaft der Welt. Seit Anbeginn der Zeit habe sich der Mensch für das interessiert, was ihn umgebe. Über die Jahrtausende hinweg entwickelten sich verschiedene Ideen davon, was da in der Ferne zu sehen ist. Die älteste bisher bekannte konkrete Himmelsdarstellung ist die "Himmelsscheibe von Nebra" – eine Bronzescheibe, die unterschiedliche Elemente des Tag- und Nachthimmels vereint. Ihr Alter wird auf 3700 bis 4100 Jahre geschätzt. Es folgten viele weitere Modelle, die versuchten, unser Sonnensystem zu erklären.

