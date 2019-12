vor 48 Min.

15-Jähriger will Jugendlichen mit Messer erstechen

Zwei Jugendliche streiten in Planegg. Plötzlich rammt einer dem anderen ein Messer in den Bauch. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ein 15-jähriger Münchner hat am Montag einem 17-Jährigen ein Messer in den Bauch gerammt. Die beiden Jugendlichen gerieten am S-Bahnhof in Planegg gegen 20 Uhr in einen Streit. Dabei zückte der 15-Jährige ein Taschenmesser und rammte es dem 17-Jährigen aus Planegg unvermittelt in den Bauch. Anschließend stieg der 15-Jährige in die S-Bahn in Richtung Gauting. Am S-Bahnhof in Stockdorf wurde er von der Polizei festgenommen.

Der Jugendliche aus Planegg erlitt eine Stichwunde

Der 17-Jährige erlitt durch den Messerstich eine tiefe Schnittwunde im Bauchbereich. Ein Bekannter alarmierte den Rettungsdienst, der den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus brachte.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Er wird heute dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. (AZ)

