150. Geburtstag

Wie die Jeans zur berühmtesten Hose der Geschichte wurde

Plus Die Jeans wird 150 Jahre alt. Ihre Geschichte begann in Bayern. Über eine Hose, die einst Goldsucher und Rebellen trugen - bis sie dasselbe Schicksal ereilte wie die Lederjacke.

Von Sarah Ritschel

Alle sind da: Pepe und Tommy, Ryan und Lola, Kaya und Sophie. Jeans zahlloser Marken, Größen, Schnittmuster. Aufeinandergestapelt und aneinandergereiht in den Geschäften jeder Fußgängerzone. Man setze sich in ein x-beliebiges Einkaufszentrum und wird sehen: Jede zweite Hose eine Jeans. Blue Jeans mit Stretchanteil, gern kombiniert mit Daunenjacken. Teenagerinnen, uniformiert mit ausgewaschenen Skinny-Jeans und weißen Plateau-Sneakers. Und an diesem Tag auch ein Mutiger, der die kurze Jeans mit Trekking-Sandalen kombiniert, obwohl der nächste Regen schon im Himmel hängt.

Mit James Dean hat das wenig gemeinsam. Der Kinostar der Fünfzigerjahre wurde zur Ikone, als Jeans noch keine Vornamen hatten, sondern eine Nummer: Er trug die "Levi's 501" in blau strahlendem Denim, kombiniert mit einem roten Blouson, der selbst im stets mit einem leichten Schleier belegten Kino der Nachkriegszeit leuchtete. So wollten Millionen Jugendliche sein. "Denn sie wissen nicht, was sie tun", dieser Film machte die Jeans zum Mode-Phänomen. Die Jugend wollte rebellisch sein, "Rebel without a cause", wie der Film Original heißt, Rebell ohne Grund – und in der späteren Geschichte der Jeans dann häufig auch mit. Bürgerrechtler, Frauenrechtlerinnen, Homosexuelle – alle kämpften in Jeans für ihre Rechte.

