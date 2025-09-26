16 Tage als Bedienung im Festzelt: „Aufgeben ist auf der Wiesn die letzte Option“

Wenn Sibille Bauer und Dominik Gerstner morgens auf die Theresienwiese kommen, sind die Tische im Hacker-Festzelt unberührt. Dann heißt es für die Geschwister aus der Region Neuburg: Tische richten, Gäste begrüßen und laufen, laufen, laufen. Wo andere ausgelassen feiern und jeder sie nur beim Vornamen ruft, notieren sie Bestellungen, stemmen Maßkrüge und holen Hendl. 13 Stunden am Tag sind sie im Einsatz – und werden bis Mitternacht fast 20.000 Schritte machen. Was verraten Fitnessuhren noch über die Arbeit als Wiesn-Bedienung? Und wann geht der Puls besonders hoch?
Oktoberfest 2025
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden