16 Tage Oktoberfest: Können Fitnessuhren messen, was Bedienungen leisten?

Oktoberfest 2025

16 Tage als Bedienung im Festzelt: „Aufgeben ist auf der Wiesn die letzte Option“

Dominik und Sibille stemmen auf der Wiesn 16 Tage lang Maßkrüge und tragen Hendl durchs Zelt. Eine Fitnessuhr zählt Schritte, Kalorien und Herzschläge. Aber kann Technik erfassen, was sie leisten?
Von Anika Zidar
    Sibille Bauer und Dominik Gerstner bedienen 16 Tage lang von mittags bis abends im Hacker-Festzelt.
    Sibille Bauer und Dominik Gerstner bedienen 16 Tage lang von mittags bis abends im Hacker-Festzelt. Foto: Anika Zidar

    Wenn Sibille Bauer und Dominik Gerstner morgens auf die Theresienwiese kommen, sind die Tische im Hacker-Festzelt unberührt. Dann heißt es für die Geschwister aus der Region Neuburg: Tische richten, Gäste begrüßen und laufen, laufen, laufen. Wo andere ausgelassen feiern und jeder sie nur beim Vornamen ruft, notieren sie Bestellungen, stemmen Maßkrüge und holen Hendl. 13 Stunden am Tag sind sie im Einsatz – und werden bis Mitternacht fast 20.000 Schritte machen. Was verraten Fitnessuhren noch über die Arbeit als Wiesn-Bedienung? Und wann geht der Puls besonders hoch?

