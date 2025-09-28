16 Tage als Bedienung im Festzelt: „Aufgeben ist auf der Wiesn die letzte Option“

Wenn Sibille Bauer und Dominik Gerstner morgens auf die Theresienwiese kommen, sind die Tische im Hacker-Festzelt unberührt. Dann heißt es für die Geschwister aus der Region Neuburg: Tische richten, Gäste begrüßen und laufen, laufen, laufen. Wo andere ausgelassen feiern und jeder sie nur beim Vornamen ruft, notieren sie Bestellungen, stemmen Maßkrüge und holen Hendl. 13 Stunden am Tag sind sie im Einsatz – und werden bis Mitternacht fast 20.000 Schritte machen. Was verraten Fitnessuhren noch über die Arbeit als Wiesn-Bedienung? Und wann geht der Puls besonders hoch?
Oktoberfest 2025
Ich fand die Reportage informativ und locker geschrieben. Meinen Glückwunsch an die Autorin. Und meinen Respekt vor allen, die auf Volksfesten arbeiten. Für mich wäre es nichts. Ich hab lieber mein Leben lang geschrieben ; -)
Vielen herzlichen Dank. Das Lob freut uns. Freundliche Grüße
Mal ehrlich, dies ist ein Plus Artikel? Dafür muss ich Geld bezahlen? Ohne Worte
Hallo Herr Hägele, in unserem Abo-Modell sind alle Plus-Artikel unserer Redaktion enthalten. Das heißt: Sie zahlen nicht für diesen einen Artikel, sondern für jede Menge interessanter Reportagen, Hintergrundberichte und Einordnungen. Warum überhaupt eine Paywall? Rund 200 Reporter und Redakteure sind jeden Tag für unser Newsangebot im Einsatz. Für Artikel wie diesen reisen sie zu Terminen, recherchieren und schreiben stundenlang. Ihre Arbeit ist uns etwas wert. Freundliche Grüße
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden