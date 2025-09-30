Icon Menü
16 Tage als Bedienung im Festzelt: „Aufgeben ist auf der Wiesn die letzte Option“

Dominik und Sibille stemmen auf der Wiesn 16 Tage lang Maßkrüge und tragen Hendl durchs Zelt. Eine Fitnessuhr zählt Schritte, Kalorien und Herzschläge. Aber kann Technik erfassen, was sie leisten?
Von Anika Zidar
    Sibille Bauer und Dominik Gerstner bedienen 16 Tage lang von mittags bis abends im Hacker-Festzelt.
    Sibille Bauer und Dominik Gerstner bedienen 16 Tage lang von mittags bis abends im Hacker-Festzelt. Foto: Anika Zidar

    Wenn Sibille Bauer und Dominik Gerstner morgens auf die Theresienwiese kommen, sind die Tische im Hacker-Festzelt unberührt. Dann heißt es für die Geschwister aus der Region Neuburg: Tische richten, Gäste begrüßen und laufen, laufen, laufen. Wo andere ausgelassen feiern und jeder sie nur beim Vornamen ruft, notieren sie Bestellungen, stemmen Maßkrüge und holen Hendl. 13 Stunden am Tag sind sie im Einsatz – und werden bis Mitternacht fast 20.000 Schritte machen. Was verraten Fitnessuhren noch über die Arbeit als Wiesn-Bedienung? Und wann geht der Puls besonders hoch?

    Gerald Drews

    Ich fand die Reportage informativ und locker geschrieben. Meinen Glückwunsch an die Autorin. Und meinen Respekt vor allen, die auf Volksfesten arbeiten. Für mich wäre es nichts. Ich hab lieber mein Leben lang geschrieben ; -)

    |
    Redaktion Augsburger Allgemeine

    Vielen herzlichen Dank. Das Lob freut uns. Freundliche Grüße

    Stefan Hägele

    Mal ehrlich, dies ist ein Plus Artikel? Dafür muss ich Geld bezahlen? Ohne Worte

    |
    Redaktion Augsburger Allgemeine

    Hallo Herr Hägele, in unserem Abo-Modell sind alle Plus-Artikel unserer Redaktion enthalten. Das heißt: Sie zahlen nicht für diesen einen Artikel, sondern für jede Menge interessanter Reportagen, Hintergrundberichte und Einordnungen. Warum überhaupt eine Paywall? Rund 200 Reporter und Redakteure sind jeden Tag für unser Newsangebot im Einsatz. Für Artikel wie diesen reisen sie zu Terminen, recherchieren und schreiben stundenlang. Ihre Arbeit ist uns etwas wert. Freundliche Grüße

