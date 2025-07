16 Verletzte durch Reizgas an Münchner Schule: Zwei Jugendliche festgenommen

Zwei Jugendliche aus München haben an einer Schule Tierabwehrspray versprüht. Nach jetzigem Stand wurden dabei 16 Personen verletzt, von denen zwei eine ärztliche Behandlung brauchten. Das teilt das Polizeipräsidium München am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr.

Die Aktion der Jugendlichen, die 15 und 14 Jahre alt sind, hatte im Stadtteil Am Hart am Mittwoch einen Großeinsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hatten über Atembeschwerden sowie tränende Augen geklagt, berichtet die Münchner Feuerwehr. Die Notrufe seien kurz vor Mittag bei der Leitstelle München eingegangen.

Reizgas an Schule in München: 70 Rettungskräfte im Einsatz

Die Feuerwehrleute sicherten den betroffenen Bereich an der Schule und führten Messungen durch. Im Anschluss kam es zu Lüftungsmaßnahmen, so die Feuerwehr. Währenddessen sichtete und behandelte der Rettungsdienst die betroffenen Schülerinnen und Schüler.

„Die Herausforderung für die Einsatzkräfte bestand vor allem darin, unter den vielen anwesenden Kindern die tatsächlich betroffenen Personen schnell und gezielt herauszufiltern“, heißt es in der Erklärung der Feuerwehr. Eine akute Gefährdung weiterer Personen habe nicht festgestellt werden können. Rund 70 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Nach Reizgas-Vorfall in München: Jugendliche festgenommen

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort angetroffen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden. Das Tierabwehrspray sei sichergestellt worden. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen – nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 15- sowie der 14-Jährige ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Erst vor wenigen Wochen war es zu einem ähnlichen Fall an einer Münchner Schule gekommen.