vor 16 Min.

17-Jähriger stirbt nach Schlägerei - Verdächtige bei Paris gefasst

Ein Jugendlicher in München ist an den Folgen einer Schlägerei gestorben. Zwei Verdächtige warten in Frankreich auf ihre Auslieferung.

Zwei junge Männer sollen einer 17-Jährigen in der Münchner Altstadt Mitte April so schwer verprügelt haben, dass er nun am vergangenen Freitag an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Wie die Polizei München mitteilt, wurde vorher wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, nun werden die beiden mutmaßlichen Täter des Totschlags verdächtigt.

Gegen die beiden zunächst flüchtigen Männer wurde am 24. April auf Antrag der Münchner Staatsanwaltschaft I vom zuständigen Richter ein Europäischer Haftbefehl erlassen, mit dem international nach den beiden Verdächtigen gefahndet wurde. Einer der Beschuldigten wurde am vergangenen Donnerstag, 2. Mai, von der französischen Polizei im Großraum Paris verhaftet. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen 21-jährigen Afghanen aus dem Kreis Starnberg.

Der zweite Verdächtige, ein 20-jähriger Afghane aus dem Kreis München, wurde einen Tag später festgenommen, ebenfalls im Großraum Paris. Der 20-Jährige soll am 19. April eine geöffnete Getränkedose auf das spätere Opfer geworfen und auf den Jugendlichen sowie einen weiteren Beteiligten eingeschlagen haben. Gegen den jüngeren der beiden Männer wurde ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Beide Beschuldigten warten nach Angaben der Polizei derzeit auf ihre Auslieferung nach Deutschland. Inzwischen wurden alle Beteiligten der Gruppe um den 21-jährigen Beschuldigten identifiziert. (AZ)

