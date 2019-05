17:22 Uhr

18-jähriger Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen im oberbayerischen Trostberg (Landkreis Traunstein) tödlich verunglückt.

Der junge Fahrer geriet am Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich das Auto und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 23-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. (dpa/lby)

