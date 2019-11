09:54 Uhr

19-Jähriger fährt gegen Betonmauer: Beifahrerin stirbt

Auf der A73 hat sich in der Nacht ein Unfall ereignet, bei der eine 32-Jährige ums Leben gekommen ist. Drei weitere Menschen sind schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 73 in Oberfranken ist eine Frau gestorben. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Tödlicher Unfall auf A73

Der Wagen des 19-jährigen Fahrers war in der Nacht aus bisher ungeklärten Gründen zwischen Breitengüßbach-Nord und Zapfendorf in Richtung Suhl von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonwand gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Nähere Angaben zu den Unfallopfern machte er nicht. Der linke Fahrstreifen konnte trotz des Unfalls offen bleiben. Die 32-jährige Mitfahrerin starb in der Nacht im Krankenhaus. (dpa/lby)

