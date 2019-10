vor 5 Min.

19-Jähriger flüchtet mit 100 km/h vor der Polizei

Gleich zwei Mal hat die Polizei in Traunreut am Sonntag einen 19-Jährigen angetroffen. Bei der zweiten Begegnung flüchtete der junge Mann vor den Beamten.

Das war definitiv kein ruhiger Sonntag für einen 19-Jährigen in Traunreut: Als der junge Mann am Nachmttag in eine Verkehrskontrolle geriet, stellten die Polizeibeamten fest, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Urintest ergab laut Polizeibericht, dass der Fahrer neben Marihuana auch Speed genommen hatte. Damit der 19-Jährige nicht weiterfahren konnte, übergaben die Beamten den Fahrzeugschlüssel an dessen Mutter.

Keine zwei Stunden später traf die Polizeistreife den jungen Traunreuter jedoch erneut an - in seinem Auto fahrend. Als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten, gab der 19-Jährige Gas und flüchtete mit 100 Stundenkilometern durch eine Tempo-30-Zone und über eine vielbefahrene Vorfahrtstraße, auf der es glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß kam. Erst, als er in falscher Richtung in eine Einbahnstraße einfuhr, konnte der 19-Jährige durch ein entgegenkommendes Auto gestoppt werden.

Nachdem die Beamten den Führerschein des 19-Jährigen sichergestellt hatte, übergaben sie seinen Fahrzeugschlüssel ein weiteres Mal an die Mutter. Den jungen Mann erwartet nun ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis sowie eine empfindliche Geldstrafe. (AZ)

