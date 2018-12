vor 35 Min.

19-Jähriger in Bad Wörishofen beraubt und verletzt Bayern

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Wörishofen wurde ein 19-Jähriger verletzt und beraubt. Die Polizei konnte die Täter festnehmen.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Wörishofen wurde ein 19-Jähriger verletzt und beraubt. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter festnehmen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen aus Bad Wörishofen und zwei heranwachsenden Männern kam es am Freitagabend in der Irsinger Straße in Bad Wörishofen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 19-Jährige dabei zu Boden geschlagen. Erst als eine unbeteiligte Passantin einschritt, ließen die beiden Heranwachsenden von ihm ab und flüchteten. Laut Angaben der Polizei wurde dem 19-Jährigen bei der Tat das Portemonnaie entwendet.

Fahndung in Bad Wörishofen war erfolgreich

Der junge Mann erlitt bei dem Übergriff mehrere Verletzungen und musste in ein angrenzendes Klinikum eingeliefert werden. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und konnte die beiden mutmaßlichen Täter durch mehrere Polizeistreifen festnehmen. Laut Polizei dauern die Ermittlungen noch an. (AZ)

Themen Folgen