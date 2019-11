vor 55 Min.

19-Jähriger schwer verletzt - Mordkommission sucht Täter

In Nürnberg ist ein 19-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Nun sucht eine Mordkommission nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat einen 19-Jährigen in Nürnberg angegriffen und schwer verletzt. Ein Passant fand den jungen Mann am Donnerstag mit einer Schnittverletzung am Hals. Er lag am Boden, war aber ansprechbar.

Die Mordkommission sucht nach dem Täter. Die Tatwaffe sei bisher nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Notarzt versorgte den Verletzten, der anschließend in eine Klinik kam. Lebensgefahr bestand nicht. (dpa/lby)

