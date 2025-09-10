Auf 19-Jährigen eingestochen: Spezialkräfte nehmen jungen Mann fest

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen 21-Jährigen mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos und Spezialkräften des Bayerischen Landeskriminalamtes festgenommen. Ihm werfen die Ermittler vor, am Freitagabend in der Memminger Altstadt einen 19-jährigen Mann im Rücken- und Bauchbereich sowie am Oberarm Stichverletzungen zugefügt zu haben. Er musste medizinisch versorgt werden.

