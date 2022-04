2. Bundesliga

vor 35 Min.

1. FC Nürnberg glaubt weiter an Mini-Aufstiegschance

Der 1. FC Nürnberg muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die Franken glauben dennoch weiter an den Aufstieg in die Bundesliga. Ein Schlüsselspieler in der Offensive könnte im Verfolgerduell beim FC St. Pauli fehlen.