1. FC Nürnberg verlängert mit Sportdirektor Rebbe

Olaf Rebbe bleibt als Sportdirektor beim 1. FC Nürnberg die rechte Hand von Sportvorstand Dieter Hecking.

Olaf Rebbe bleibt Sportdirektor des 1. FC Nürnberg. Der Fußball-Zweitligist und der 45-Jährige einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit. Rebbe war vor knapp zweieinhalb Jahren zum "Club" gewechselt. Er ist für den Lizenzbereich mit den Transfers und für die Scoutingabteilung verantwortlich, dazu bildet er die Schnittstelle zum FCN-Nachwuchs. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit Sportvorstand Dieter Hecking. Über die Laufzeit des Vertrages machte der Verein am Freitag wie üblich keine Angaben, laut "Bild"-Zeitung gilt die Verlängerung bis 2026.

"Gerade auf der Position des Sportdirektors ist Kontinuität extrem wichtig", äußerte Hecking. Nur so sei es aus seiner Sicht möglich, "unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen zu können". Rebbe sei es "in den zurückliegenden zwei Jahren in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld gelungen, Transferüberschüsse zu erzielen".

Rebbe hob den neuen Vereinsweg mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs hervor. "Wir wollen uns beim 'Club' sportlich immer weiterentwickeln, wissen aber, dass dies nur mit einer gewissen Portion Demut, Geduld und mit harter Arbeit gelingen wird. Diese Kombination reizt mich sehr und ich freue mich, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen und an einer erfolgreichen Zukunft für den 1. FC Nürnberg arbeiten."

(dpa)