1. FC Nürnberg verleiht Stürmer Daferner nach Düsseldorf

Im Sommer 2022 wechselt Christoph Daferner nach Nürnberg. Die hohen Erwartungen kann der Stürmer nicht erfüllen. Nun wird er an einen Ligakontrahenten verliehen.

Der 1. FC Nürnberg hat Stürmer Christoph Daferner bis zum Saisonende an den Zweitliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf verliehen. Wie die Franken am Dienstag kurz vor ihrem Trainingsauftakt bekanntgaben, handelten beide Fußballvereine zudem eine Kaufoption für den 25-Jährigen aus. Daferner war im Sommer 2022 für angeblich 1,1 Millionen Euro Ablöse von Dynamo Dresden nach Nürnberg gewechselt. In 38 Pflichtspielen gelangen ihm seitdem gerade einmal vier Tore.

"Das Leihgeschäft macht für alle Seiten absolut Sinn. Christoph kam zuletzt bei uns nicht mehr so zum Zug, wie er es sich gewünscht hat. In Düsseldorf hat er nun die Chance, sich neu zu beweisen. Wir wünschen uns für ihn, dass er zu seiner alten Stärke zurückfindet", äußerte der Nürnberger Sportdirektor Olaf Rebbe zu dem Leihgeschäft.

In der 2. Bundesliga treffen Düsseldorf und Nürnberg am 5. Mai kurz vor dem Saisonfinale aufeinander. Der "Club" wird nach seinem Trainingsauftakt vom 7. bis zum 14. Januar ein Vorbereitungscamp in Marbella beziehen. Der Tabellenzehnte von Trainer Cristian Fiél startet dann am 20. Januar im Max-Morlock-Stadion gegen Hansa Rostock in die Rückrunde.

(dpa)