1. FC Nürnberg verliert bei Reicherts Debüt klar in Hamburg

Der 1.

FC Nürnberg hat zum Saisonabschluss beim Hamburger SV noch eine deutliche Niederlage kassiert. Beim Debüt von Nachwuchstorwart Jan Reichert verloren die Franken am Sonntag mit 1:4 (1:3). Der entfesselt aufspielende HSV-Torjäger Robert Glatzel erzielte drei Tore für die wieder nicht aufgestiegenen Hanseaten. Für beide Clubs hatte der Ausgang keine sportliche Auswirkung mehr. Der "Club" beendet die Saison als Tabellenzwölfter.

Glatzel, der auf 22 Saisontreffer kommt, teilt sich die Torjägerkanone mit dem Düsseldorfer Christos Tzolis und Hertha-Angreifer Haris Tabakovic. Glatzel (6./28./90.+5 Minuten) und Lukasz Poreba (22.) erzielten die Tore für den HSV. Nürnbergs Lukas Schleimer hatte in der 16. Minute zwischenzeitlich das 1:1 erzielt.

Nach einem schlimmen Fehler von Innenverteidiger Iván Marquez eröffnete Glatzel seine Tore-Show. Der 22-jährige Reichert aus dem Regionalliga-Team feierte in der Hansestadt sein Profi-Debüt. Er war bei den Gegentoren hilflos. Die Gäste kamen immerhin durch den Kopfballtreffer von Schleimer mit dem 1:1 zurück in die Partie. Der 24-Jährige hatte von der unsortierten HSV-Defensive profitiert. Noch noch in der ersten Hälfte erhöhten Poreba und Glatzel. Per Strafstoß legte Hamburgs bester Torjäger dann nach der Pause noch nach.

(dpa)