1. FC Nürnberg will Funkel das Trainer-Comeback vermiesen

Der 1. FC Nürnberg empfängt in der 2. Liga den 1. FC Kaiserslautern, der mit einer "Trainer-Legende" ins Max-Morlock-Stadion kommt. FCN-Coach Fiél freut sich auf Funkel - und hat ein klares Ziel.

Cristian Fiél bewundert Friedhelm Funkel für sein Trainer-Comeback mit 70 Jahren, aber das ändert nichts an der Zielsetzung des 1. FC Nürnberg im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Ich freue mich auf ihn - und trotzdem werden wir versuchen, ihm sein Debüt zu vermiesen", sagte der FCN Coach am Freitag.

Der 43 Jahre alte Fiél rühmte Funkel vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) im Max-Morlock-Stadion gegen den Tabellendrittletzten als "Trainer-Legende" und ergänzte: "Wenn man mal überlegt, wie lange er schon dabei ist. Ich glaube, das ist nicht so einfach nachzumachen. Aber das zeigt einfach, wie sehr dieser Mensch den Fußball liebt."

Der Trainerwechsel in Kaiserslautern erschwert natürlich für Fiél die Vorbereitung auf den Gegner, weil er nicht wisse, was Funkels Gedanken seien und damit mögliche Veränderungen. "Aber das Spielermaterial ist dasselbe", bemerkte Fiél. In der Abwehr muss er den gesperrten Ivan Marquez ersetzen, in der Offensive den erkrankten Benjamin Goller. Im Tor wird wieder Carl Klaus stehen, wie Fiél ankündigte. In dieser Saison hat der "Club" schon zweimal gegen die Lauterer gespielt und beide Male auswärts verloren, in der Liga mit 1:3, im DFB-Pokal mit 0:2.

(dpa)