1. FC Nürnberg will "Momentum" gegen FC Schalke nutzen

Wechseln oder nicht? Der Trainer des 1. FC Nürnberg überlegt noch, ob er nach dem Pokal-Kraftakt gegen Schalke frische Kräfte bringt. Wie wird er entscheiden?

Der 1. FC Nürnberg will nach drei Pflichtspielerfolgen am Stück in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 nachlegen. "Wir kommen aus einem guten Momentum und wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben", sagte Trainer Cristian Fiel vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Der Nürnberger Coach grübelt nach dem 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal am Mittwochabend gegen Hansa Rostock noch, ob er frische Spieler gegen die Königsblauen bringen soll. "Die letzten beiden Spiele haben schon Körner gekostet", räumte Fiel am Freitag ein. Auch die Schalker waren in der 2. Runde des DFB-Pokals gefordert. Sie unterlagen aber bereits am Dienstagabend mit 1:2 nach Verlängerung beim FC St. Pauli.

In der Abwehr muss Fiel auf jeden Fall umbauen. Ivan Marquez, der im Pokal spielberechtigt war, muss gegen Schalk das letzte Spiel seiner Rot-Sperre absitzen.

(dpa)