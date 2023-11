Bleibt die Statistik Nürnberg treu? Fiél warnt vor Paderborn

Der 1. FC Nürnberg will vor der Länderspielpause zurück in die Erfolgsspur. Trainer Cristian Fiél rechnet jedoch mit einem schweren Auswärtsspiel in Paderborn. Mittelfeldmann Flick ist wieder dabei.

Diese Statistik findet Cristian Fiél gut. Der 1. FC Nürnberg hat in dieser Saison noch nie zwei Pflichtspiele nacheinander verloren, so soll es auch nach der Auswärtspartie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn bleiben. "In dem Fall hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn die Statistik so bleibt", sagte der Trainer am Donnerstag. "Ich glaube, dass die Mannschaft gewillt ist, jedes Spiel zu gewinnen, dass sie einfach versucht, jedes Spiel zu gewinnen." Damit soll es nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den FC Schalke an diesem Wochenende wieder klappen.

Fiél kann bei der komplizierten Auswärtsaufgabe in Paderborn etwas überraschend wieder auf Mittelfeldspieler Florian Flick setzen. Der 23-Jährige hat vor der Partie am Samstag wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert, wie Fiél am berichtete. Zuvor hatte der Fußball-Zweitligist erst Anfang der Woche mitgeteilt, dass Flick wegen einer Sprunggelenksverletzung für einige Tage mit dem Training aussetzen müsse. "Eine Wunderheilung ist das nicht, glaube ich", sagte Fiél. "Es war, Gott sei Dank, nicht so schlimm. Ich freue mich, dass er wieder dabei ist."

Von den Langzeitverletzten wie Johannes Geis oder Christopher Schindler schaffte es dagegen noch keiner zurück ins Mannschaftstraining. Unabhängig davon rechnet Fiél bei den Ostwestfalen mit einer "schweren Aufgabe", wie er warnte. "Paderborn ist in einem wirklich guten Moment."

Die Ostwestfalen haben die vergangenen beiden Pflichtspiele gewonnen, zuletzt unter anderem den Bundesligisten SC Freiburg im DFB-Pokal ausgeschaltet. "Das ist ein Gegner, der gerne den Ball hat, der dich immer wieder vor Aufgaben stellt", sagte der Coach. Wichtig sei aus diesem Grund, wie seine Mannschaft es selber mit dem Ball anstelle.

(dpa)