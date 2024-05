"Club"-Anreise nach Düsseldorf: "Keine drastische Maßnahme"

Der weiter zitternde 1. FC Nürnberg steht in der 2. Liga vor einer ganz schweren Aufgabe bei einem Aufstiegsanwärter. Ein Stürmer fällt aus, ein Abwehrspieler "wackelt".

Vor den letzten drei entscheidenden Runden im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga versucht Trainer Cristian Fiél beim 1. FC Nürnberg mit allen Mitteln die Sinne zu schärfen. Schon am Mittwoch machten sich die mit 37 Punkten noch nicht geretteten Franken nach dem Training auf den Weg zum Auswärtsspiel in Düsseldorf.

Der 44-Jährige mochte nach zuletzt vier Niederlagen ohne eigenen Treffer und insgesamt sechs sieglosen Spielen aber nicht von "einer drastischen Maßnahme" sprechen. Es gehe einfach darum, die Mannschaft vor dem wichtigen Punktspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim Tabellendritten und Aufstiegsanwärter nochmal intensiver zusammenzuhaben.

Fiél weiß allerdings, dass eine Reaktion auf den sportlichen Absturz nötig ist. "Wenn man mich fragt: Bin ich mit der aktuellen Situation unfassbar glücklich? Nein!" Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt vor den Partien in Düsseldorf, gegen Elversberg und zum Abschluss beim Hamburger SV noch fünf Punkte.

Die vorletzte Auswärtsreise dieser Zweitliga-Saison trat der FCN-Tross ohne Stürmer Daichi Hayashi an. Der Japaner kann wegen Knie-Problemen in Düsseldorf nicht eingesetzt werden. Zudem wackelt Jannes Horn, wie Fiél berichtete. Der Abwehrspieler konnte am Mittwoch ebenfalls nicht trainieren.

(dpa)