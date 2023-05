"Club" im Verletzungspech: Auch Torwart Vindahl fällt aus

Der 1.

FC Nürnberg muss in der Endphase des Abstiegskampfs in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen. Torwart Peter Vindahl zog sich beim 3:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Wochenende eine Teilruptur des Innenbands im Knie zu, wie die Franken am Dienstag mitteilten. Wie lange Vindahl nicht zur Verfügung stehen wird, dazu machte der "Club" keine Angaben. Der 25 Jahre alte Däne hatte sich bei einem Zusammenprall mit Verteidiger Christopher Schindler verletzt, der sich dabei unter anderem das hintere Kreuzband riss und monatelang ausfallen wird.

Nach Kapitän Schindler, Torhüter Christian Mathenia sowie den Abwehrspielern Florian Hübner, Erik Wekesser und Jan Gyamerah ist Vindahl der nächste Ausfall in der FCN-Defensive. "Strukturelle Verletzungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Aber wir können es nicht ändern, deshalb werden wir uns auch nicht beklagen. Für Peter ist es natürlich extrem bitter, aber auch diesen Nackenschlag werden wir wegstecken", sagte Nürnbergs Trainer Dieter Hecking.

Der FCN ist auf Platz 14 drei Spieltage vor Saisonschluss noch nicht gerettet und liegt vier Punkte vor dem Relegationsrang. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge beträgt sechs Zähler.

(dpa)