"Club"-Spieler Nürnberger mit Verletzung im Krankenhaus

"Club"-Spieler Fabian Nürnberger ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Spiel gegen den Hamburger SV zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.

"Er ist bei einem Zweikampf auf den Arm gefallen und hat eine Verletzung am Ellenbogen", berichtete Nürnbergs Trainer Robert Klauß nach dem 0:2 gegen die Norddeutschen am Samstagabend. "Es sieht leider nicht so gut aus. Er konnte den Arm nicht mehr bewegen", sagte der Fußball-Lehrer weiter.

Bereits vor dem Spiel hatte der fränkische Zweitligist den Ausfall von Mittelfeldspieler Taylan Duman bekannt gegeben. Der 25-Jährige hatte im Abschlusstraining einen Innenbandanriss im Sprunggelenk erlitten und fällt wohl mehrere Wochen aus.

(dpa)