"Club" startet am 24. Juni: Warten auf Hecking-Nachfolger

Fünf Wochen Urlaub können sich die Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg gönnen. Dann geht es wieder los. Personell wird sich im Sommer einiges tun müssen. Die 2. Liga startet wieder Anfang August.

Nach dem negativen 1:4-Ausklang beim Hamburger SV können sich die Fußball-Profis des 1. FC Nürnberg in einem fünfwöchigen Urlaub von der mäßigen Zweitliga-Saison erholen. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt mit dem ersten Training am 24. Juni. Bis zum Punktspielstart Anfang August sollen dann innerhalb von sechs Wochen die Grundlagen gelegt werden, um nach Platz zwölf 2024/25 deutlich besser abzuschneiden.

Stand jetzt wird Trainer Cristian Fiél mit dem "Club" in sein zweites Jahr als Chefcoach gehen. "Dadurch, dass wir in der 2. Liga geblieben sind, habe ich noch ein Jahr Vertrag. Darum gehe ich davon aus", hatte der 44-Jährige am Pfingstsonntag in Hamburg nach "einer schweren Saison mit mehr Tiefen als Höhen" gesagt und persönlich bekannt: "Ich habe nichts dagegen, dass die Saison jetzt zu Ende ist."

Wie es am Valznerweiher genau weitergeht, hängt auch mit der Verpflichtung eines neuen Sportvorstandes nach der Trennung von Dieter Hecking ab. Einen Umbruch wird es auch beim Kader geben. Das erste von sechs Testspielen bestreitet der "Club" am 3. Juli beim 1. FC Hersbruck. Ein Trainingslager findet vom 14. bis 21. Juli in Walchsee in Tirol statt.

(dpa)