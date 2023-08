Doppelpack bei Premiere: Zwarts verhilft 1860 zum Sieg

Debütant Joël Zwarts hat den TSV 1860 München mit einem Doppelpack zum zweiten Saisonsieg in der 3.

Fußball-Liga geschossen. Der von Konkurrent SSV Jahn Regensburg verpflichtete Stürmer aus den Niederlanden erzielte beim 3:0 (1:0) am Samstag gegen den MSV Duisburg den zweiten Treffer der "Löwen" in der 54. Minute mit einem Linksschuss. Als die Duisburger vor heimischer Kulisse vehement auf den Anschlusstreffer drängten, versenkte der 24-Jährige (86.) einen Freistoß von Niklas Tarnat sehenswert mit dem Kopf und krönte seinen Einstand.

Die Führung in einer unruhigen ersten Hälfte für die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci hatte Manfred Starke (32.) erzielt. Die "Löwen" haben damit einen makellosen Start in die neue Drittligasaison mit sechs Punkten und 5:0 Toren hingelegt. Schon am Dienstag empfangen die Münchner den VfB Lübeck.

(dpa)