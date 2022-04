FC Ingolstadt wird weiter von Audi gesponsert

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt setzt seine Zusammenarbeit mit Audi fort.

Wie die Schanzer am Mittwoch mitteilten, wurde der Vertrag mit dem Autohersteller bis zum Jahr 2027 verlängert. Die Profis des Tabellen-Vorletzten tragen die vier Ringe des Sponsors auf dem Ärmel. Alle Nachwuchs-, Amateur- und Frauenmannschaften werden weiter mit dem Logo des Unternehmens auf der Trikot-Brust auflaufen.

"Die Fortsetzung und der Ausbau unserer engen Partnerschaft mit Audi sind für die gesamte Schanzer Familie ein ganz wichtiges Signal. Zusammen schaffen wir so auch in herausfordernden Zeiten die Basis für Profifußball in und mit der Region", erklärte Ingolstadts Geschäftsführer Manuel Sternisa.

